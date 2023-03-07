У Херсоні після відбою пролунали вибухи

Березень, 07 в 13:26

Удень 7 березня в Херсоні пролунали вибухи.

Про це з місця події передають очевидці.

До слова, повітряну тривогу в обласному центрі скасували о 12:43, а вже за пів години в місті прогриміли вибухи.

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В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.

Натомість відомо, що напередодні російські загарбники 65 разів гатили по території області.

По мирних населених пунктах регіону окупанти випустили майже 360 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та безпілотників.

Житлові квартали Херсону ворог атакував тричі, пошкодивши приватні будинки.

Від обстрілів РФ чотири людини дістали поранення різного ступеня важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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