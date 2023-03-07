Украина готовится переломить ход войны — бригадный генерал

Март, 07 в 11:50

Украина продолжает сдерживать наступление российских оккупантов и готовится переломить ход войны.

Об этом сообщил командующий оперативной группировки войск Херсон, бригадный генерал Михаил Драпатый.

— Сегодня, с поступлением зарубежной помощи и вооружения наша страна не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны, — сказал он.

Военный также отметил, что после получения ВСУ стратегического преимущества в Херсонской области, украинская армия создаст предпосылки для общей Победы.

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Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что решающая и последняя битва войны будет этой весной, поскольку у России закончатся “инструменты” для достижения своих военных целей.