Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Украина готовится переломить ход войны — бригадный генерал

Бедрак Виктория, редактор ленты
війна ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Украина продолжает сдерживать наступление российских оккупантов и готовится переломить ход войны.

Об этом сообщил командующий оперативной группировки войск Херсон, бригадный генерал Михаил Драпатый.

— Сегодня, с поступлением зарубежной помощи и вооружения наша страна не только продолжает сдерживать наступление россиян, но и готовится переломить ход войны, — сказал он.

Военный также отметил, что после получения ВСУ стратегического преимущества в Херсонской области, украинская армия создаст предпосылки для общей Победы.

Сейчас смотрят

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что решающая и последняя битва войны будет этой весной, поскольку у России закончатся “инструменты” для достижения своих военных целей.

Источник: Минобороны
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка