Україна готується переламати хід війни – бригадний генерал

Березень, 07 в 11:50

Україна продовжує стримувати наступ російських окупантів і готується переламати хід війни.

Про це повідомив командувач оперативного угруповання військ Херсон, бригадний генерал Михайло Драпатий.

– Сьогодні, з надходженням закордонної допомоги і озброєння наша країна не тільки продовжує стримувати наступ росіян, але й готується переламати хід війни, – сказав він.



Військовий також зазначив, що після здобуття ЗСУ стратегічної переваги на Херсонщині, українська армія створить передумови для загальної Перемоги.

Зараз дивляться

Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що вирішальна та остання битва війни буде цієї весни, оскільки у Росії закінчаться “інструменти” для досягнення своїх воєнних цілей.