Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

У России закончатся “инструменты”: Буданов рассказал, когда состоится решающая битва войны

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Кирило Буданов

Решающая и последняя битва войны будет этой весной, потому что у России закончатся “инструменты” для достижения своих военных целей.

Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью USA Today.

– Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны, — отметил Буданов.

Он предположил, что решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания войны.

Сейчас смотрят

Как пишет издание, цитируя заявление американских аналитиков Defense Priorities Раджана Менона и Бенджамина Х. Фридмана, Москва и Киев ведут интенсивную информационную войну, и некоторые военные эксперты предупреждают, что обе стороны должны быть готовы к длительной битве.

– Вторжение России в Украину опровергло многие ожидания, не говоря уже о прогнозах. Однако с уверенностью можно сказать по крайней мере то, что конец войны пока не приближается, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Буданов заявлял, что мы приближаемся к окончанию войны и уже скоро Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.

Читайте
Потенциальные мобилизованные убегают из Приднестровья, чтобы не участвовать в провокациях Кремля — Юсов

Фото: ГУР

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка