У России закончатся “инструменты”: Буданов рассказал, когда состоится решающая битва войны

Март, 03 в 17:52

Решающая и последняя битва войны будет этой весной, потому что у России закончатся “инструменты” для достижения своих военных целей.

Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью USA Today.

– Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны, — отметил Буданов.

Он предположил, что решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания войны.

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Как пишет издание, цитируя заявление американских аналитиков Defense Priorities Раджана Менона и Бенджамина Х. Фридмана, Москва и Киев ведут интенсивную информационную войну, и некоторые военные эксперты предупреждают, что обе стороны должны быть готовы к длительной битве.

– Вторжение России в Украину опровергло многие ожидания, не говоря уже о прогнозах. Однако с уверенностью можно сказать по крайней мере то, что конец войны пока не приближается, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Буданов заявлял, что мы приближаемся к окончанию войны и уже скоро Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.

Фото: ГУР