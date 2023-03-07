Март, 07 в 7:27

Российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники временно оккупированного Луганска в качестве казармы.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, таким образом россияне стремятся обезопасить своих военнослужащих.

По данным, которые есть в распоряжении украинской стороны, в помещение уже завезли двухъярусные кровати для личного состава.

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Руководство медицинского учреждения, отмечают в Генштабе ВСУ, теперь должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

Тем временем в Запорожской области оккупанты продолжают давить на местных жителей, чтобы добиться паспортизации населения.

– В отдельных населенных пунктах с 1 января люди, у которых нет паспорта гражданина Российской Федерации, не могут получить денежные выплаты, в частности зарплаты, потому что захватчики настаивают на том, что расчет должен осуществляться исключительно через карты российских банков, – добавляют в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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