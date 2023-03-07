Уже завезли кровати: россияне превращают поликлинику в Луганске в казарму
Российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники временно оккупированного Луганска в качестве казармы.
Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, таким образом россияне стремятся обезопасить своих военнослужащих.
По данным, которые есть в распоряжении украинской стороны, в помещение уже завезли двухъярусные кровати для личного состава.
Руководство медицинского учреждения, отмечают в Генштабе ВСУ, теперь должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.
Тем временем в Запорожской области оккупанты продолжают давить на местных жителей, чтобы добиться паспортизации населения.
– В отдельных населенных пунктах с 1 января люди, у которых нет паспорта гражданина Российской Федерации, не могут получить денежные выплаты, в частности зарплаты, потому что захватчики настаивают на том, что расчет должен осуществляться исключительно через карты российских банков, – добавляют в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 377-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.