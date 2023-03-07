Уже завезли ліжка: росіяни перетворюють поліклініку в Луганську на казарму
Російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки тимчасово окупованого Луганська як казарму.
Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, таким чином росіяни прагнуть убезпечити своїх військовослужбовців.
За даними, які є в розпорядженні української сторони, до приміщення вже завезли двоярусні ліжка для особового складу.
Керівництво медичного закладу, зазначають у Генштабі ЗСУ, тепер має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів.
Тим часом у Запорізькій області окупанти продовжують тиснути на місцевих жителів, щоб домогтись паспортизації населення.
– В окремих населених пунктах з 1 січня люди, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема зарплати, бо загарбники наполягають на тому, що розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків, – додають у Генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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