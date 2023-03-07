Березень, 07 в 7:27

Російські загарбники вирішили використовувати частину міської поліклініки тимчасово окупованого Луганська як казарму.

Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, таким чином росіяни прагнуть убезпечити своїх військовослужбовців.

За даними, які є в розпорядженні української сторони, до приміщення вже завезли двоярусні ліжка для особового складу.

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Керівництво медичного закладу, зазначають у Генштабі ЗСУ, тепер має вирішити низку питань щодо розміщення персоналу та прийому пацієнтів.

Тим часом у Запорізькій області окупанти продовжують тиснути на місцевих жителів, щоб домогтись паспортизації населення.

– В окремих населених пунктах з 1 січня люди, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема зарплати, бо загарбники наполягають на тому, що розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків, – додають у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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