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Факты / Україна

С чем связана большая активность авиации РФ в Украине – объяснение Жданова

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Літаки РФ
Фото: Getty Images

Активное использование Россией авиации в Украине обусловлено ее количеством.

Об этом в своем видеоблоге заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Посмотрите нашу разведсводку, в которой говорится, что к границам Украины стянуты около 400 летательных аппаратов. Это разного типа аппараты, но их около 400. Напомню, что Россия проводит мобилизацию, а это значит, что летчики могут быть призваны из запаса, которые могут по состоянию здоровья сесть за штурвал и восстанавливают свои летные навыки, — говорит эксперт

При этом он отметил, что “летом был проведен досрочный выпуск курсантов летных училищ РФ.

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– И, соответственно, Россия тренирует этих летчиков, которая ресурсом владеет, даже по принципу “взлет-посадка” сажают за штурвал и отправляют на боевые задания. Именно поэтому они совершают такое количество вылетов, поэтому мы регулярно их и сбиваем, – пояснил эксперт.

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По словам Жданова, все самолеты сбить мы не можем, к сожалению, потому что плотность ПВО у нас не столь высока, как, скажем, у России.

– Но наша авиация тоже делает вылеты и тоже достаточно большое количество, которое иногда даже превосходит по количеству боевые вылеты российской авиации, – говорит он.

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