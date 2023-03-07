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Факти / Україна

З чим пов’язана велика активність авіації РФ в Україні – пояснення Жданова

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Літаки РФ
Фото: Getty Images

Активне використання Росією авіації в Україні обумовлене її кількістю.

Про це у своєму відеоблозі заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Погляньте наше розвідзведення, в якому йдеться, що до кордонів України стягнуто близько 400 літальних апаратів. Це різного типу апарати, але їх близько 400. Нагадаю, що Росія проводить мобілізацію, а це означає, що можуть бути льотчики покликані з запасу, які можуть за станом здоров’я сісти за штурвал і відновлюють свої льотні навички, – каже експерт

При цьому він зазначив, що “влітку був проведений достроковий випуск курсантів льотних училищ РФ.

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– І, відповідно, Росія тренує цих льотчиків, яка ресурсом володіє, навіть за принципом “зліт-посадка” садять за штурвал і відправляють на бойові завдання. Саме тому вони роблять таку кількість вильотів, тому ми регулярно їх і збиваємо, – пояснив експерт.

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За словами Жданова, всі літаки збити ми не можемо, на жаль, тому що щільність ППО у нас не настільки висока, як, скажімо, у Росії.

– Але наша авіація теж робить вильоти і теж досить велика кількість, яка іноді навіть перевершує за кількістю бойові вильоти російської авіації, – говорить він.

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