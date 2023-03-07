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Факты / Україна

ВСУ могли стабилизировать периметр обороны в Бахмуте – разведка Британии

Татьяна Забожко, редактор ленты
Бахмут
Фото: Генштаб ВСУ

За выходные украинские военные, вероятно, стабилизировали периметр обороны после продвижения РФ к северу от Бахмута Донецкой области.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили 7 марта.

В британском оборонном ведомстве уверены: благодаря украинской обороне армия РФ продолжает нести потери.

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Имеет сложности РФ и с распределением боеприпасов.

В частности, публичное противостояние между частной военной компанией Вагнера и Министерством обороны России свидетельствует о проблемах с обеспечением на высоком уровне живой силой и боеприпасами, необходимыми РФ для продвижения в соответствии с их нынешней тактикой.

Украинским войскам тем временем прибавило сложностей разрушение моста через единственную асфальтированную дорогу к Бахмуту.

Теперь Силам обороны достаточно сложно пополнять запасы, передвигаясь по бездорожью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
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