Март, 07 в 9:28

За выходные украинские военные, вероятно, стабилизировали периметр обороны после продвижения РФ к северу от Бахмута Донецкой области.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили 7 марта.

В британском оборонном ведомстве уверены: благодаря украинской обороне армия РФ продолжает нести потери.

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Имеет сложности РФ и с распределением боеприпасов.

В частности, публичное противостояние между частной военной компанией Вагнера и Министерством обороны России свидетельствует о проблемах с обеспечением на высоком уровне живой силой и боеприпасами, необходимыми РФ для продвижения в соответствии с их нынешней тактикой.

Украинским войскам тем временем прибавило сложностей разрушение моста через единственную асфальтированную дорогу к Бахмуту.

Теперь Силам обороны достаточно сложно пополнять запасы, передвигаясь по бездорожью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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