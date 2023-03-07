ЗСУ могли стабілізувати периметр оборони в Бахмуті – розвідка Британії

Березень, 07 в 9:28

Упродовж вихідних українські військові, імовірно, стабілізували периметр оборони після просування РФ на північ від Бахмута Донецької області.

Про це в розвідці Міноборони Великої Британії повідомили 7 березня.

В британському оборонному відомстві певні: завдяки українській обороні армія РФ продовжує зазнавати втрат.

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Має складнощі РФ і з розподілом боєприпасів.

Зокрема, публічне протистояння між приватною військовою компанією Вагнера та Міністерством оборони Росії свідчить про проблеми із забезпеченням на високому рівні живою силою та боєприпасами, що необхідні РФ для просування відповідно до їхньої теперішньої тактики.

Українським військам тим часом додало складнощів руйнування мосту через єдину асфальтовану дорогу до Бахмута.

Тепер Силам оборони доволі складно поповнювати запаси, пересуваючись по бездоріжжю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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