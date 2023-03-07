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Факты / Україна

ВСУ за сутки отбили более 140 вражеских атак – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники отбили более 140 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Так, не удалось захватчикам прорвать оборону ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях.

Наступательные действия РФ в сторону населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка не увенчались успехом.

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На Бахмутском направлении россияне, несмотря на значительные потери, продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности.

Только возле села Дубово-Василовка захватчики атаковали 37 раз.

Наступала армия РФ и в районах Белогоровки, Федоровки, Зализнянского, Ягодного и Ивановского, но тщетно.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях у оккупантов провалилось наступление в сторону населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Першотравневое, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Авиация Сил обороны Украины в это время нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также ударила по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, 6 марта украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще восемь дронов разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • пункт управления,
  • восемь районов сосредоточения,
  • два средства противовоздушной обороны врага,
  • артиллерийское подразделение на огневых позициях,
  • склад боеприпасов,
  • радиолокационную станцию ​​оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 377-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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