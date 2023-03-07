ЗСУ за добу відбили понад 140 ворожих атак – Генштаб

Березень, 07 в 6:49

Упродовж доби українські захисники відбили понад 140 атак російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Так, не вдалось загарбникам прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Наступальні дії РФ у бік населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка успіхом не увінчались.

Зараз дивляться

На Бахмутському напрямку росіяни, попри значні втрати, продовжують штурмувати Бахмут та його околиці.

Лише біля села Дубово-Василівка загарбники атакували 37 разів.

Наступала армія РФ і в районах Білогорівки, Федорівки, Залізнянського, Ягідного та Іванівського, але марно.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках в окупантів провалився наступ у бік населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Першотравневе, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони України тим часом завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також вгатила по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Крім ударних безпілотних літальних апаратів Shahed-136, 6 березня українські захисники збили ворожий літак Су-25 та ще вісім дронів різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

пункт управління,

вісім районів зосередження,

два засоби протиповітряної оборони ворога,

артилерійський підрозділ на вогневих позиціях,

склад боєприпасів,

радіолокаційну станцію окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 377-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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