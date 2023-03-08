Войскам РФ не хватает механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута — ISW

Март, 08 в 8:43

Российским войскам не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что в случае захвата города, российское наступление в этом регионе достигнет кульминации, поскольку из-за нехватки возможностей им придется выбирать между двумя направлениями наступления: либо в сторону Константиновки, либо в направлении Славянска и Краматорска.

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— Эти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет только одному, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российское командование неоднократно слишком распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления в течение всего вторжения, — говорится в сообщении.

В то же время аналитики указывают, что украинские войска сильно укрепили обе эти дороги.

Кроме того, как указывает ISW, россиянам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута, а тактические штурмовые отряды, которые использовались для штурма города, скорее всего, не способны вести маневренную войну.

— Маловероятно, что российские войска смогут получить больше, чем тактическую победу после 10 месяцев штурмов, — добавляют специалисты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские войска смогут захватить Бахмут Донецкой области, это откроет путь РФ для захвата ключевых городов на Востоке Украины.