Військам РФ не вистачає механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW

Березень, 08 в 8:43

Російським військам не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута на Донеччині.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що у разі захоплення міста, російський наступ у цьому регіоні досягне кульмінації, оскільки через брак можливостей їм доведеться обирати між двома напрямками наступу: або у бік Костянтинівки, або у напрямку Слов’янська і Краматорська.

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– Ці два потенційні напрямки наступу не підтримують один одного, і російським силам, які деградували, ймовірно, доведеться віддавати пріоритет тільки одному, щоб мати хоч якісь шанси на успіх, хоча російське командування неодноразово надто розпорошувало свої сили по кількох напрямках наступу протягом усього вторгнення, – йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики зазначають, що українські війська сильно укріпили обидві ці дороги.

Окрім того, як зазначає ISW, росіянам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні штурмові загони, які використовувалися для штурму міста, найімовірніше, не здатні вести маневрену війну.

– Малоймовірно, що російські війська зможуть здобути більше, ніж тактичну перемогу після 10 місяців штурмів, – додають фахівці.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російські війська зможуть захопити Бахмут Донецької області, це відкриє шлях РФ для захоплення ключових міст на Сході України.