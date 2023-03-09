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Факты / Україна

В Днепре прогремели взрывы: что известно

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Вибух
Фото: Depositphotos

В Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram каналы и жители города в соцсетях.

Перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

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Деталей относительно взрывов в Днепре пока не предоставляли ни власти города, ни власти области.

Впрочем, перед этим о том, что в сторону Днепра и других городов Украины были выпущены вражеские объекты предупреждали ряд мониторинговых групп, которые следят за угрозами ударов России с воздуха.

Отметим, что пока подтверждений, что взрыв связан именно с вражеской атакой России, нет.

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