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Факты / Україна

Сирены по всей Украине: в Николаеве и Одессе прогремели взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
Сирены по всей Украине: в Николаеве и Одессе прогремели взрывы
Фото: Pixabay

В Николаеве прозвучало по меньшей мере три взрыва.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из города.

Перед этим по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет подтвердил информацию о взрывах.

— Слышны взрывы в городе. Устанавливаем. Детали позже, — написал он.

Шайхет добавил, что по его информации, целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры.

— Особое внимание тем, кто проживает рядом, — написал глава областной полиции.

Взрывы также прогремели в Одессе, сообщают корреспонденты Суспільного.

В 3:09 появилась информация о повторных взрывах в Одессе.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал не сообщать информацию о местах взрывов и работы ПВО, но не подтвердил данные о самих взрывах в Одессе.

На фоне воздушных тревог и в связи с угрозой вражеских ударов в ряде областей Украины облэнерго Полтавской и Кировоградской областей превентивно выключили свет, чтобы разгрузить систему. После взрывов ДТЭК Одесской области также сообщил об экстренных отключениях света.

Перед этим руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

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