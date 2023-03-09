Березень, 09 в 3:45

У Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram канали та мешканці міста у соцмережах.

Перед цим в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

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Деталей щодо вибухів у Дніпрі наразі не надавали ані влада міста, ані влада області.

Втім перед цим про те, що в бік Дніпра та інших міст України були випущені ворожі об’єкти попереджали низка моніторингових груп, які слідкують за загрозами ударів Росії з повітря.

Зазначимо, що наразі підтверджень, що вибух пов’язаний саме з ворожою атакою Росії, немає.