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Факти / Україна

У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

У Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram канали та мешканці міста у соцмережах.

Перед цим в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

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Деталей щодо вибухів у Дніпрі наразі не надавали ані влада міста, ані влада області.

Втім перед цим про те, що в бік Дніпра та інших міст України були випущені ворожі об’єкти попереджали низка моніторингових груп, які слідкують за загрозами ударів Росії з повітря.

Зазначимо, що наразі підтверджень, що вибух пов’язаний саме з ворожою атакою Росії, немає.

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