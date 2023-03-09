У Дніпрі пролунали вибухи: що відомо
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У Дніпрі пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві Telegram канали та мешканці міста у соцмережах.
Перед цим в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.
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Деталей щодо вибухів у Дніпрі наразі не надавали ані влада міста, ані влада області.
Втім перед цим про те, що в бік Дніпра та інших міст України були випущені ворожі об’єкти попереджали низка моніторингових груп, які слідкують за загрозами ударів Росії з повітря.
Зазначимо, що наразі підтверджень, що вибух пов’язаний саме з ворожою атакою Росії, немає.