В районе Бахмута враг усиливается подразделениями воздушно-десантных и механизированных войск — Череватый

Март, 09 в 12:37

РФ использует снятую с вооружения технику и усиливает свои войска в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

— Бахмут и дальше является главным направлением удара врага. Только за сутки по всей линии Бахмутского фронта: Орехово-Васильевка, Дубовое-Васильевка, непосредственно Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино — везде враг наносил удары из различных типов артиллерии. 128 ударов было в целом нанесено по этому направлению, в районе самого Бахмута 20 обстрелов, — сказал он.

Череватый отметил, что на Бахмутском направлении произошло за сутки 41 боевое столкновение, 19 из которых — в районе города Бахмут. В результате 127 захватчиков уничтожены, еще 135 получили ранения различной тяжести.

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— В Бахмуте тактика врага — действовать малыми тактическими пехотными группами, прежде всего ЧВК Вагнер, и они меньше используют бронетехнику. В последнее время наблюдается усиление врага подразделениями воздушно-десантных и механизированных войск. Артиллерийскую поддержку им оказывает регулярная армия, — рассказал спикер Восточной группировки.

По его словам, много новой бронетехники врага уничтожено и он вынужден применять даже те старые виды, которые были сняты с вооружения.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают сдерживать врага, обороняя Бахмут. Если украинская армия отступит, российским оккупантам откроется дорога для захвата других ключевых населенных пунктов на Донецком направлении.

Источник: телемарафон