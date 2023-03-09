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Факти / Україна

У районі Бахмута ворог підсилюється підрозділами повітряно-десантних і механізованих військ – Череватий

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Бахмут

РФ застосовує зняту з озброєння техніку та підсилює свої війська в районі Бахмута Донецької області.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

– Бахмут і далі є головним напрямком удару ворога. Тільки за добу по всій лінії Бахмутського фронту: Оріхове-Василівка, Дубове-Василівка, безпосередньо Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине – скрізь ворог наносив удари з різних типів артилерії. 128 ударів було загалом завдано за цим напрямком, у районі самого Бахмута 20 обстрілів, – сказав він.

Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку відбулося за добу 41 бойове зіткнення, 19 з яких – у районі міста Бахмут. В результаті 127 загарбників знищено, ще 135 дістали поранення різної тяжкості.

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– У Бахмуті тактика ворога – діяти малими тактичними піхотними групами, насамперед ПВК Вагнер, і вони менше використовують бронетехніку. Останнім часом спостерігається посилення ворога підрозділами повітряно-десантних і механізованих військ. Артилерійську підтримку їм надає регулярна армія, – розповів речник Східного угруповання.

За його словами, багато нової бронетехніки ворога знищено і він змушений застосовувати навіть ті старі види, які були зняті з озброєння.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомв, що ЗСУ продовжують стримувати ворога, обороняючи Бахмут. Якщо українська армія відступить, російським окупантам відкриється дорога для захоплення інших ключових населених пунктів на Донецькому напрямку.

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Джерело: телемарафон

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