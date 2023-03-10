Ситуация обострена, враг наступает: Маляр о ситуации в Бахмуте

Март, 10 в 17:13

Ситуация в Бахмуте обостренная, РФ продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск. При этом украинские военные делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы.

Кратко подытожила ситуацию в городе заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Если кратко подытожить обнародованные сводки, то ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск. Наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы. Подробное описание ситуации на фронте читайте и смотрите на аккаунтах Генштаба, – отметила она.

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Со своей стороны Генштаб утром 10 марта на своей официальной странице в Facebook сообщал, что враг не оставляет попыток оцепить город Бахмут. Отмечалось, что основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков.