Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Ситуация обострена, враг наступает: Маляр о ситуации в Бахмуте

Малиновская Ангелина, редактор ленты
БАХМУТ січень 2023
Фото: Depositphotos

Ситуация в Бахмуте обостренная, РФ продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск. При этом украинские военные делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы.

Кратко подытожила ситуацию в городе заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Если кратко подытожить обнародованные сводки, то ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск. Наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы. Подробное описание ситуации на фронте читайте и смотрите на аккаунтах Генштаба, – отметила она.

Читайте
Маляр рассказала о новой информационной атаке врага относительно обороны Бахмута

Со своей стороны Генштаб утром 10 марта на своей официальной странице в Facebook сообщал, что враг не оставляет попыток оцепить город Бахмут. Отмечалось, что основные усилия сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них 102 атаки захватчиков.

Сейчас смотрят

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка