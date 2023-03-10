Ситуація загострена, ворог наступає: Маляр про ситуацію у Бахмуті

Березень, 10 в 17:13

Ситуація у Бахмуті загострена, РФ продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ. При цьому українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу реалізувати свої плани.

Коротко підсумувала ситуацію у місті заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то: ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ. Наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани. Детальний опис ситуації на фронті читайте та дивіться на акаунтах Генштабу, – зазначила вона.

Читайте Маляр розповіла про нову інформаційну атаку ворога щодо оборони Бахмута

Зі свого боку Генштаб вранці 10 березня на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляв, що ворог не полишає спроб оточити місто Бахмут. Зазначалось, що основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників.