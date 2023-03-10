Март, 10 в 15:24

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российский враг запустил очередную информационную атаку по ситуации вокруг Бахмута.

По ее словам, россияне запускают большое количество якобы инсайдерской информации о каких-то противоречиях между военно-политическим руководством Украины относительно решений относительно Бахмута.

В частности речь идет о том, что якобы президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский имеют разные позиции по удержанию позиций вокруг Бахмута. Однако это не так.

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Анна Маляр отмечает, что враги пытаются дискредитировать лично командующего Сухопутных войск; придумывают политические подтексты военных решений.

Также РФ пытаются показать, что они своих берегут, а наше командование якобы не считается с жизнями.

— На самом деле все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших — у них в несколько раз выше, и тактика боевых действий, — отметила Анна Маляр.

Для чего российским захватчикам нужно распространение такой информации: самое главное — посеять в нашем обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут.

Враг пытается акцентировать на том, что это направление не так уж и важно.

— Но учитывая то, сколько информационных усилий и ресурсов они для этого привлекли — именно они (оккупанты — Ред.) считают это направление стратегическим, — отметила заместитель министра обороны.

Также враг пытается посеять сомнение и недоверие к нашим военным решениям и людям, которые их принимают.

— Наше демократическое общество всегда попадает в эту ловушку. Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность, — подытожила Анна Маляр.

Ранее сообщалось, что в Бахмуте ВСУ уничтожили большую часть ЧВК Вагнера.

Источник: Анна Маляр