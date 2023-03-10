Маляр рассказала о новой информационной атаке врага относительно обороны Бахмута
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российский враг запустил очередную информационную атаку по ситуации вокруг Бахмута.
По ее словам, россияне запускают большое количество якобы инсайдерской информации о каких-то противоречиях между военно-политическим руководством Украины относительно решений относительно Бахмута.
В частности речь идет о том, что якобы президент Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский имеют разные позиции по удержанию позиций вокруг Бахмута. Однако это не так.
Анна Маляр отмечает, что враги пытаются дискредитировать лично командующего Сухопутных войск; придумывают политические подтексты военных решений.
Также РФ пытаются показать, что они своих берегут, а наше командование якобы не считается с жизнями.
— На самом деле все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших — у них в несколько раз выше, и тактика боевых действий, — отметила Анна Маляр.
Для чего российским захватчикам нужно распространение такой информации: самое главное — посеять в нашем обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут.
Враг пытается акцентировать на том, что это направление не так уж и важно.
— Но учитывая то, сколько информационных усилий и ресурсов они для этого привлекли — именно они (оккупанты — Ред.) считают это направление стратегическим, — отметила заместитель министра обороны.
Также враг пытается посеять сомнение и недоверие к нашим военным решениям и людям, которые их принимают.
— Наше демократическое общество всегда попадает в эту ловушку. Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность, — подытожила Анна Маляр.
Ранее сообщалось, что в Бахмуте ВСУ уничтожили большую часть ЧВК Вагнера.
Источник: Анна Маляр