Март, 12 в 9:45

В течение 12 марта в Киеве будет идти мокрый снег.

Порывы ветра, по прогнозу Укргидрометцентра, будут достигать 7-12 м/с.

В настоящее время Киевавтодор вывел на улицы столицы 118 единиц техники.

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Снег убирают более 1,7 тыс. коммунальщиков.

Остановки общественного транспорта, дороги, тротуары, велодорожки интенсивно обрабатывают противогололедными средствами.

Снег будет идти весь день: Киевавтодор вывел на дороги 118 единиц техники / 2 фотографии

В городской военной администрации призывают киевлян и гостей города быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице, держаться подальше от линий электропередачи, парковать автомобили в безопасных местах.

Источник: КГВА

Фото: Ольга Чайко