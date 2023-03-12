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Факты / Україна

Снег будет идти весь день: Киевавтодор вывел на дороги 118 единиц техники

Татьяна Забожко, редактор ленты
Сніг у Києві 12 березня 2023

В течение 12 марта в Киеве будет идти мокрый снег.

Порывы ветра, по прогнозу Укргидрометцентра, будут достигать 7-12 м/с.

В настоящее время Киевавтодор вывел на улицы столицы 118 единиц техники.

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Снег убирают более 1,7 тыс. коммунальщиков.

Остановки общественного транспорта, дороги, тротуары, велодорожки интенсивно обрабатывают противогололедными средствами.

Сніг у Києві 12 березня 2023
Сніг у Києві 12 березня 2023
Сніг у Києві 12 березня 2023
Сніг у Києві 12 березня 2023
Снег будет идти весь день: Киевавтодор вывел на дороги 118 единиц техники / 2 фотографии

В городской военной администрации призывают киевлян и гостей города быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице, держаться подальше от линий электропередачи, парковать автомобили в безопасных местах.

Источник: КГВА

Фото: Ольга Чайко

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