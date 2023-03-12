Сніжитиме весь день: Київавтодор вивів на дороги 118 одиниць техніки
Протягом 12 березня в Києві йтиме мокрий сніг.
Пориви вітру, за прогнозом Укргідрометцентру, сягатимуть 7-12 м/с.
Наразі Київавтодор вивів на вулиці столиці 118 одиниць техніки.
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Сніг прибирають понад 1,7 тис. комунальників.
Зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляють протиожеледними засобами.
Сніжитиме весь день: Київавтодор вивів на дороги 118 одиниць техніки / 2 фотографии
У міській військовій адміністрації закликають киян та гостей міста бути уважними та обережними під час перебування на вулиці, триматися якомога далі від ліній електропередачі, паркувати автівки в безпечних місцях.
Джерело: КМВА
Фото: Ольга Чайко