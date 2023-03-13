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Факты / Україна

В Мелитополе оккупанты планируют отбирать у гражданских квартиры – Федоров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Мер Мелітополя Іван Федоров
Фото: УНИАН

Оккупанты под видом “плановых осмотров жилищного фонда” готовятся отбирать квартиры гражданских в Мелитополе.

Об этом сообщил мер Мелитополя Иван Федоров.

— Российские захватчики объявили о “плановых осмотрах жилищного фонда” в курортном городе. Но это точно не о сохранении инфраструктуры, а о терроре и отжиме имущества, — пишет Федоров.

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Он отметил, что под видом “плановых осмотров” россияне планируют:

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  • выявить квартиры, владельцы которых уехали из Мелитополя;
  • репортировать о найденных “схронах”, которые сами и организовали;
  • терроризировать и запугивать местных жителей, обвиняя их в сотрудничестве с партизанами.

— Как на самом деле рашисты обходятся с жилищным фондом, лучше видно в Мариуполе. А “заботу” о жителях уже почувствовали все жители оккупированных территорий. Россия умеет только убивать и уничтожать, — говорит Федоров.

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