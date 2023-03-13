В Мелитополе оккупанты планируют отбирать у гражданских квартиры – Федоров
Фото: УНИАН
Оккупанты под видом “плановых осмотров жилищного фонда” готовятся отбирать квартиры гражданских в Мелитополе.
Об этом сообщил мер Мелитополя Иван Федоров.
— Российские захватчики объявили о “плановых осмотрах жилищного фонда” в курортном городе. Но это точно не о сохранении инфраструктуры, а о терроре и отжиме имущества, — пишет Федоров.
Он отметил, что под видом “плановых осмотров” россияне планируют:
Сейчас смотрят
- выявить квартиры, владельцы которых уехали из Мелитополя;
- репортировать о найденных “схронах”, которые сами и организовали;
- терроризировать и запугивать местных жителей, обвиняя их в сотрудничестве с партизанами.
— Как на самом деле рашисты обходятся с жилищным фондом, лучше видно в Мариуполе. А “заботу” о жителях уже почувствовали все жители оккупированных территорий. Россия умеет только убивать и уничтожать, — говорит Федоров.