В Мелитополе оккупанты планируют отбирать у гражданских квартиры – Федоров

Март, 13 в 18:42

Оккупанты под видом “плановых осмотров жилищного фонда” готовятся отбирать квартиры гражданских в Мелитополе.

Об этом сообщил мер Мелитополя Иван Федоров.

— Российские захватчики объявили о “плановых осмотрах жилищного фонда” в курортном городе. Но это точно не о сохранении инфраструктуры, а о терроре и отжиме имущества, — пишет Федоров.

Он отметил, что под видом “плановых осмотров” россияне планируют:

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выявить квартиры, владельцы которых уехали из Мелитополя;

репортировать о найденных “схронах”, которые сами и организовали;

терроризировать и запугивать местных жителей, обвиняя их в сотрудничестве с партизанами.