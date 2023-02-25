Февраль, 25 в 12:45

Российские оккупанты отбросили временно захваченный город Мелитополь как минимум на 30 лет в прошлое. Местные жители живут в информационном вакууме, не имеют никаких прав и вынуждены стоять в очередях практически за всем.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что 25 февраля исполняется ровно год, как враг оккупировал Мелитополь. Сейчас в городе остается только треть жителей: около 50-60 тыс. человек.

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Сами мелитопольцы сообщают, что живут в оккупации, как в тюрьме.

– Сегодня наши жители бесправны. Они не имеют возможности свободно общаться не только с внешним миром, но даже с соседями, потому что за всеми разговорами следят, все разговоры передаются и пеленгируются. Рашисты отбросили наш город минимум на 30 лет в прошлое. Сегодня очереди есть за всем, – отметил Федоров.

Он уточнил, что рашисты уже второй месяц не выплачивают “соцпособие”. И даже коллаборанты с декабря не получали от врага “заработных плат” и других выплат.

– Для того чтобы получить какие-то там пенсии, подачки от врага, нужно отстоять в очереди непонятное количество времени. Кого-то забирают на скорой помощи. Есть случай, когда буквально вчера один из наших жителей пытался занять очередь слишком рано, еще в комендантский час, и его забрали на подвал, и почти сутки он просидел на подвале, — сообщил Федоров.

Он уточнил, что на временно оккупированных территориях царит сплошная российская пропаганда. Рашисты используют детей в пропагандистских целях. Например, 23 февраля, в “сакральную” для РФ дату, оккупанты собрали детей на мемориальном комплексе Братское кладбище в Мелитополе и якобы принимали их в Юнармию (российскую молодежную милитарную организацию).

– Мы понимаем, что это чисто пропаганда, здесь нет ничего общего с патриотизмом. Но они продолжают издеваться над детьми, – подчеркнул Федоров.

По словам мэра, дети в Мелитополе имеют возможность учиться в украинских школах онлайн. И почти никто из местных педагогов не согласился на сотрудничество с врагом. 14 тыс. мелитопольских детей учатся онлайн, однако это очень опасно.

– Мы знаем случаи, когда за то, что находили приложение для обучения в украинских школах либо на гаджетах, либо в компьютере, родителей забирали в плен, в комендатуру. И были случаи депортации из-за того, что дети учатся онлайн в украинских школах. Рашисты создают миф, что якобы есть какое-то право выбора, но этого на самом деле нет, — проинформировал Федоров.

В захваченных школах оккупанты преподают историю в интерпретации РФ, а все украинские книги выбросили и сожгли. Детей вынуждают петь гимн РФ, изучать “патриотические стихи” и рисовать для путинских солдат.

По словам Федорова, в последнее время россияне в Мелитополе перешли на новую стадию пропаганды. Они распускают слухи, что наступление украинской армии якобы создает опасность для местных жителей, потому что “придут украинские власти, всех расстреляют, кто остался”.

Так оккупанты нагнетают панику среди местных жителей, живущих в информационном вакууме.