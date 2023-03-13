Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Мелітополі окупанти планують відбирати у цивільних квартири – Федоров

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Мер Мелітополя Іван Федоров
Фото: УНІАН

Окупанти під виглядом “планових оглядів житлового фонду” готуються відбирати квартири цивільних у Мелітополі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Російські загарбники оголосили про “планові огляди житлового фонду” у курортному місті. Але це точно не про збереження інфраструктури, а про терор і віджимання майна, – пише Федоров.

Читайте
Окупанти відкинули Мелітополь на 30 років у минуле, черги є за всім – Федоров

Він зазначив, що під виглядом “планових оглядів” росіяни планують:

Зараз дивляться
  • виявити квартири, власники яких поїхали із Мелітополя;
  • репортувати про знайдені “схрони”, які самі й організували;
  • тероризувати та залякувати місцевих жителів, звинувачуючи їх у співпраці з партизанами.

– Як насправді рашисти поводяться з житловим фондом, добре помітно у Маріуполі. А “піклування” про жителів уже відчули усі жителі окупованих територій. Росія вміє лише вбивати та знищувати, – каже Федоров.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка