У Мелітополі окупанти планують відбирати у цивільних квартири – Федоров
Фото: УНІАН
Окупанти під виглядом “планових оглядів житлового фонду” готуються відбирати квартири цивільних у Мелітополі.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
– Російські загарбники оголосили про “планові огляди житлового фонду” у курортному місті. Але це точно не про збереження інфраструктури, а про терор і віджимання майна, – пише Федоров.
Він зазначив, що під виглядом “планових оглядів” росіяни планують:
Зараз дивляться
- виявити квартири, власники яких поїхали із Мелітополя;
- репортувати про знайдені “схрони”, які самі й організували;
- тероризувати та залякувати місцевих жителів, звинувачуючи їх у співпраці з партизанами.
– Як насправді рашисти поводяться з житловим фондом, добре помітно у Маріуполі. А “піклування” про жителів уже відчули усі жителі окупованих територій. Росія вміє лише вбивати та знищувати, – каже Федоров.