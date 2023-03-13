У Мелітополі окупанти планують відбирати у цивільних квартири – Федоров

Березень, 13 в 18:42

Окупанти під виглядом “планових оглядів житлового фонду” готуються відбирати квартири цивільних у Мелітополі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Російські загарбники оголосили про “планові огляди житлового фонду” у курортному місті. Але це точно не про збереження інфраструктури, а про терор і віджимання майна, – пише Федоров.

Він зазначив, що під виглядом “планових оглядів” росіяни планують:

Зараз дивляться

виявити квартири, власники яких поїхали із Мелітополя;

репортувати про знайдені “схрони”, які самі й організували;

тероризувати та залякувати місцевих жителів, звинувачуючи їх у співпраці з партизанами.