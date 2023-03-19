Март, 19 в 12:11

Запорожский суд назначил наказание гауляйтеру временно оккупированного Бердянска Александру Сауленко.

Согласно решению суда, предатель должен провести за решеткой 15 лет.

Кроме того, у него должны конфисковать все имущество.

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– Карьерный взлет от маленького человека к пособнику Кремля и предателя Украины заканчивается большим падением, – комментирует решение суда городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Что известно об Александре Сауленко

По словам городского главы Мелитополя Ивана Федорова, до 24 февраля 2022 року Александр Сауленко был малоизвестным предпринимателем без яркой политической карьеры.

Однако уже тогда мужчина был в составе пророссийской партии Союз левых сил и наведывался в Россию.

– После полномасштабного вторжения РФ захватчики, не найдя других желающих, поставили его пешкой от оккупационных властей в Бердянске, – рассказывает Иван Федоров.

Гауляйтер отметился провалом псевдореферендума и вывозом украинского зерна в РФ через бердянский порт.

Напомним, что 10 лет тюрьмы получил и гауляйтер Днепрорудного Николай Пастушенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

Фото: Иван Федоров