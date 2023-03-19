15 років тюрми з конфіскацією майна: оголошено вирок гауляйтеру Бердянська

Березень, 19 в 12:11

Запорізький суд призначив покарання гауляйтеру тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку.

Згідно з рішенням суду, зрадник має провести за ґратами 15 років.

Крім того, у нього мають конфіскувати все майно.

Зараз дивляться

– Кар’єрний зліт від маленької людини до посібника Кремля та зрадника України закінчується великим падінням, – коментує рішення суду міський голови Мелітополя Іван Федоров.

Що відомо про Олександра Сауленка

За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, до 24 лютого 2022 року Олександр Сауленко був маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар’єри.

Проте вже тоді чоловік був у складі проросійської партії Союз лівих сил та навідувався до Росії.

– Після повномасштабного вторгнення РФ загарбники, не знайшовши інших охочих, поставили його пішаком від окупаційної влади в Бердянську, – розповідає Іван Федоров.

Гауляйтер відзначився провалом псевдореферендуму та вивезенням українського зерна до РФ через бердянський порт.

Нагадаємо, що до 10 років тюрми засудили й гауляйтера Дніпрорудного Миколу Пастушенка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Іван Федоров