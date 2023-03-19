Продление зерновой сделки и новые санкции СНБО: что происходит на 389-й день войны (онлайн)

Премьер-министр Шмыгаль анонсировал кадровые изменения на следующую неделю, среди них — увольнение ротации на должностях руководителей МОН, Минстратпромышленности и Минцифры.

Тем временем Мининфраструктуры сообщило, что Украине, ООН, Турции и России удалось продлить зерновое соглашение еще на 120 дней.

РФ обстреляла Константиновку Донецкой области, ранены шесть человек.

Президент Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против 400 физических лиц и юридических лиц.

На Харьковщине трое мужчин подорвались на минах, в области планируют ускорить разминирование.

Спецназовцы СБУ за ночь уничтожили 10 российских танков и БТР.