Март, 19 в 20:31

Части российских солдат не дают оружие, они только копают окопы или носят боеприпасы.

Об этом пишет издание New York Times, журналист которого пообщался с украинскими солдатами о тактике армии РФ под Бахмутом в Донецкой области.

— У них очень хорошее разделение задач: кто-то только копает, кто-то приносит боеприпасы, кто-то стреляет, и они отдельно участвуют в наступлении, — сказал украинский защитник по имени Ярослав.

Боец отметил, что российские военные очень хорошо умеют окапываться.

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— Как только их войска продвигаются вперед, люди с лопатами подходят сзади и роют окопы и блиндажи, тогда как другие несут боеприпасы и прячут их в ямах. Вскоре у них появляется целая деревня, — рассказал Ярослав New York Times.

Представитель 3-й штурмовой бригады (бывший полк Азов), которая три месяца сражается под Бахмутом, заявил журналистам, что его шокировало то, как российские военные снова и снова бросаются на верную смерть.

— В первый месяц ежедневно, пять-шесть раз в день, группы по 10-15 человек наступали на наши позиции пехоты через лесную полосу. Их убивают, но приходят следующие. Психологически сложно за этим наблюдать, это что-то невиданное. Наши ребята думают, не под наркотиками ли они. Иначе как они могут идти на верную смерть, переступая через разлагающиеся трупы своих сослуживцев. Здесь можно немного сойти с ума, — сказал боец.

По мнению украинских защитников, тактика РФ обеспечивается заградительными отрядами, которые под страхом наказания или казни запрещают отступать.

На видео, снятом украинским дроном, видно, как при появлении опасности безоружный солдат хочет отступить, но оглядывается назад, на свои позиции, и в итоге продолжает двигаться вперед.

Фото: ГУР