Березень, 19 в 20:31

Частині російських солдатів не дають зброю, вони тільки копають окопи або носять боєприпаси.

Про це пише видання New York Times, журналіст якого поспілкувався з українськими солдатами про тактику армії РФ під Бахмутом на Донеччині.

– У них дуже хороший поділ завдань: хтось тільки копає, хтось приносить боєприпаси, хтось стріляє, і вони окремо беруть участь у наступі, – сказав український захисник на ім’я Ярослав.

Боєць зазначив, що російські військові дуже добре вміють окопуватися.

Зараз дивляться

– Щойно їхні війська просуваються вперед, люди з лопатами підходять ззаду і риють окопи і бліндажі, тоді як інші несуть боєприпаси і ховають їх у ямах. Незабаром у них з’являється ціле село, – розповів Ярослав New York Times.

Представник 3-ї штурмової бригади (колишній полк Азов), яка три місяці б’ється під Бахмутом, заявив журналістам, що його шокувало те, як російські військові знову і знову кидаються на вірну смерть.

– У перший місяць щодня, п’ять-шість разів на день, групи по 10-15 осіб наступали на наші позиції піхоти через лісову смугу. Їх убивають, але приходять наступні. Психологічно складно за цим спостерігати, це щось небачене. Наші хлопці думають, чи не під наркотиками вони. Інакше як вони можуть іти на вірну смерть, переступаючи через трупи своїх товаришів по службі, що розкладаються. Тут можна трохи збожеволіти, – сказав боєць.

На думку українських захисників, тактика РФ забезпечується загороджувальними загонами, які під страхом покарання або страти забороняють відступати.

На відео, знятому українським дроном, видно, як за появи небезпеки беззбройний солдат хоче відступити, але озирається назад, на свої позиції, і в підсумку продовжує рухатися вперед.

Фото: ГУР