Россия тактически провалила операцию по захвату Бахмута, но продолжает атаковать — Череватый

Март, 19 в 15:30

Оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодняшние действия РФ в районе населенного пункта трудно назвать большой стратегической наступательной операцией.

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— Сейчас они по сути тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери, — сказал Череватый.

По словам спикера, украинское командование и штабы правильно планируют оборону, а воины обескровливают врага, стачивают его боевые возможности и ломают боевой дух оккупантов.

Череватый добавил, что заявления основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о недостатке боеприпасов — это сигнал SOS руководству РФ. Он считает, что заявления Пригожина и террориста Игоря Гиркина — это лучший демотиватор для оккупационных войск.

Ранее высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности рассказал The Guardian, что РФ несет до 1,5 тыс. потерь ежедневно, преимущественно в Бахмуте.

Источник: телемарафон