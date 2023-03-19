Генштаб ВСУ: Силы обороны отбили ряд атак РФ в северной части Бахмута
Украинские защитники отбили многочисленные атаки российских военных в северной части Бахмута Донецкой области.
Провалились у россиян атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Богдановка на Бахмутском направлении.
Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.
На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских войск.
Не увенчалось успехом у захватчиков наступление в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменское и Спорное.
Неудачным для россиян было наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Першотравневое, а также Марьинка на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
К слову, только Марьинку оккупанты атаковали 15 раз.
На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ прибегает к обороне.
Всего в течение 18 марта украинские защитники отбили 83 атаки российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Кроме того, был сбит дрон-камикадзе Shahed-136.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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