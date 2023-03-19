Март, 19 в 7:46

Украинские защитники отбили многочисленные атаки российских военных в северной части Бахмута Донецкой области.

Провалились у россиян атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Богдановка на Бахмутском направлении.

Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

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На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских войск.

Не увенчалось успехом у захватчиков наступление в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменское и Спорное.

Неудачным для россиян было наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Першотравневое, а также Марьинка на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

К слову, только Марьинку оккупанты атаковали 15 раз.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ прибегает к обороне.

Всего в течение 18 марта украинские защитники отбили 83 атаки российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Кроме того, был сбит дрон-камикадзе Shahed-136.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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