Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили низку атак РФ у північній частині Бахмута

Березень, 19 в 7:46

Українські захисники відбили численні атаки російських військових у північній частині Бахмута Донецької області.

Провалились у росіян також атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка на Бахмутському напрямку.

Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти продовжують спроби прорвати оборону українських військ.

Не увінчався успіхом у загарбників наступ у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам’янське та Спірне.

Невдалим для росіян був наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, а також Мар’їнка, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

До слова, лише Мар’їнку окупанти атакували 15 разів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армія РФ вдається до оборони.

Загалом протягом 18 березня українські захисники відбили 83 атаки російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

Крім того, було збито дрон-камікадзе Shahed-136.

Українські ракетники та артилеристи тим часом уразили сім районів зосередження особового складу та військової техніки ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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