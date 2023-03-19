Украинские военные поразили ЗРК Тор и склад боеприпасов оккупантов — Генштаб
Украинские защитники поразили вражеский зенитный ракетный комплекс Тор и склад боеприпасов РФ.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
— В течение суток Авиация Сил обороны нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу (тип уточняется), 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и складу боеприпасов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский зенитный ракетный комплекс Тор и 2 района сосредоточения оккупантов, — говорится в сводке.
Российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население с целью принуждения к получению гражданства РФ.
— В населенном пункте Азовское временно занятой территории Запорожской области усилен контрразведывательный режим. Во время него активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта. Граждане, которые его не имеют, вынуждены мириться с дополнительными проверками, которые сопровождаются задержанием, — отметили в Генштабе.
Также российские оккупанты продолжают совершать мародерство, отбирая жилье у граждан Украины.
В Стрелковом на Херсонщине разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов граждан, которые вынужденно покинули населенный пункт. Жилье хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии.