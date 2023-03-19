Березень, 19 в 18:58

Українські захисники уразили ворожий зенітний ракетний комплекс Тор та склад боєприпасів РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Протягом доби Авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (тип уточнюється), 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс Тор та 2 райони зосередження окупантів, – йдеться у зведенні.

Російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства РФ.

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– У населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням, – зазначили у Генштабі.

Також російські окупанти продовжують чинити мародерство, відбираючи житло у громадян України.

У Стрілковому на Херсонщині розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.