Март, 20 в 0:06

Реалистично переговоры о присоединении Украины к ЕС могут начаться в конце 2023 года.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она добавила, что правительство Украины начало самооценку национального законодательства к праву ЕС и планирует представить ее до конца мая, после чего в процесс сближения к европейскому законодательству может активно включиться бизнес.

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— В конце мая… представим дорожную карту, что нам надо сделать… Бизнес должен определить свои красные линии, просчитать финансовые расходы, с мая сможете начать это делать, мы представим свое видение и свой путь, – сказал она на Саммите экспортеров, организованном изданием Forbes Украина в Киеве.

Она заявила, что наибольшим вызовом является экологическая и климатическая политика, связанная с зеленой трансформацией, которую война отбросила с главной повестки дня в Украине. В то же время, напомнила Стефанишина, месяц назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что именно в этой сфере Украина имеет самую низку оценку готовности к евроинтеграции.

Вице-премьер констатировала, что в некоторых вопросах тут Украина отстала на десятилетия, и добавила, что необходимо будет внедрить углеродный налог, по которому удалось в свое время выторговать определенные исключения.

Среди других вызовов она назвала научиться получать доступ к европейским структурным фондам, а также к тендерам.

Вице-премьер подчеркнула, что речь идет об огромном количестве актов права ЕС – 29 тыс., тогда как до этого этапа их число составляло около 400.