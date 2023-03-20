Стефанишина озвучила прогноз относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Реалистично переговоры о присоединении Украины к ЕС могут начаться в конце 2023 года.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Она добавила, что правительство Украины начало самооценку национального законодательства к праву ЕС и планирует представить ее до конца мая, после чего в процесс сближения к европейскому законодательству может активно включиться бизнес.
— В конце мая… представим дорожную карту, что нам надо сделать… Бизнес должен определить свои красные линии, просчитать финансовые расходы, с мая сможете начать это делать, мы представим свое видение и свой путь, – сказал она на Саммите экспортеров, организованном изданием Forbes Украина в Киеве.
Она заявила, что наибольшим вызовом является экологическая и климатическая политика, связанная с зеленой трансформацией, которую война отбросила с главной повестки дня в Украине. В то же время, напомнила Стефанишина, месяц назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что именно в этой сфере Украина имеет самую низку оценку готовности к евроинтеграции.
Вице-премьер констатировала, что в некоторых вопросах тут Украина отстала на десятилетия, и добавила, что необходимо будет внедрить углеродный налог, по которому удалось в свое время выторговать определенные исключения.
Среди других вызовов она назвала научиться получать доступ к европейским структурным фондам, а также к тендерам.
Вице-премьер подчеркнула, что речь идет об огромном количестве актов права ЕС – 29 тыс., тогда как до этого этапа их число составляло около 400.
— Правительство обещает прогнозируемость: с мая каждый день вы будете понимать куда движемся и где находимся, – отметила Стефанишина.