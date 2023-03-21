Март, 21 в 18:31

На Бахмутском направлении армия РФ теряет наступательный потенциал, но продолжает ведение наступательных действий.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Противник не прекращает попыток захватить Бахмут, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники.

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— Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григорьевка и в северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области, — говорится в сводке.

В Генштабе отмечают, что РФ не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные потери.

— В одной из воинских частей, дислоцирующейся в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов. Военнослужащим, которые соглашаются на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года, — говорится в сводке.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.