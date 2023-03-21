Березень, 21 в 18:31

На Бахмутському напрямку армія РФ втрачає наступальний потенціал, але продовжує ведення наступальних дій.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник не припиняє спроб захопити Бахмут, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки.

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– Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки окупантів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області, – йдеться у зведенні.

У Генштабі наголошують, що РФ не відмовляється від загарбницької війни, попри численні втрати.

– В одній із військових частин, яка дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року, – йдеться у зведенні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.