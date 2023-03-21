Март, 21 в 16:58

Во вторник, 21 марта, во временно оккупированном городе Донецк произошли “хлопки”.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, в Донецке был поражен склад с вражескими боеприпасами и ликвидированы российские оккупанты.

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– В Донецке снова не договорились “об избрании папы”. В процессе размышления принесли в жертву не только боекомплект, но и определенное количество оккупантов, – отметил Андрющенко.

Судя по фото, над оккупированным городом после взрывов поднялся высокий столб дыма.

В конце февраля и в начале марта серия взрывов прогремела во временно оккупированном Мариуполе (Донецкая область). Тогда западные СМИ писали, что Вооруженные силы Украины нашли способ наносить удары в тылу врага.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтверждал, что расстояние для ВСУ уже не имеет значения: будь то 100 км, или 150 км, или “чуть больше”.

А в разведке Великобритании обратили внимание, что оккупированный Мариуполь расположен в 80 км от линии фронта, и раньше в РФ считали, что украинская артиллерия туда не достает.

Накануне вечером взрывы прогремели в городе Джанкой на временно оккупированном полуострове Крым. В украинской разведке сообщили об уничтожении там российских крылатых ракет Калибр во время их транспортировки по железной дороге.

Источник: Telegram-канал Петра Андрющенко

Фото: Telegram-канал Петра Андрющенко