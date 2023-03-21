Штурмовые группы РФ пытаются продвигаться с окраин к центру Бахмута, Силы обороны уничтожают их 24/7 — Сырский
Оборона Бахмута в Донецкой области продолжается. На этом направлении украинские защитники постоянно уничтожают живую силу и технику россиян.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
По его словам, вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск идут интенсивные боевые действия.
— На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться с окраин к центру города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7, — отметил он.
Сырский также рассказал, что артиллерия 24 бригады им. Короля Данила наносит мощные удары по позициям врага. А десантники 80 бригады сдерживают штурмы противника не давая ему продвинуться вперед.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте продолжаются активные боевые действия. У украинских военных есть успехи на некоторых участках, они уничтожают наступательный потенциал врага.
Источник: Александр Сырский