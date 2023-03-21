Штурмовые группы РФ пытаются продвигаться с окраин к центру Бахмута, Силы обороны уничтожают их 24/7 — Сырский

Март, 21 в 12:30

Оборона Бахмута в Донецкой области продолжается. На этом направлении украинские защитники постоянно уничтожают живую силу и технику россиян.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск идут интенсивные боевые действия.

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— На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться с окраин к центру города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7, — отметил он.

Сырский также рассказал, что артиллерия 24 бригады им. Короля Данила наносит мощные удары по позициям врага. А десантники 80 бригады сдерживают штурмы противника не давая ему продвинуться вперед.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте продолжаются активные боевые действия. У украинских военных есть успехи на некоторых участках, они уничтожают наступательный потенциал врага.

Источник: Александр Сырский