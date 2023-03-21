Штурмові групи РФ намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, Сили оборони знищують їх 24/7 – Сирський
Оборона Бахмута на Донеччині триває. На цьому напрямку українські захисники постійно знищують живу силу та техніку росіян.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
За його словами, вздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії.
– На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади. Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7, – зазначив він.
Сирський також розповів, що артилерія 24 бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80 бригади стримують штурми противника, не даючи йому просунутись вперед.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті тривають активні бойові дії. Українські військові мають успіхи на деяких ділянках і знищують наступальний потенціал ворога.
Джерело: Олександр Сирський