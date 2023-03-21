Март, 21 в 11:04

Российские оккупанты меняют тактику в отношении гражданского населения на временно занятых территориях Запорожской области.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, у захватчиков закончились “обещания” хорошей жизни — обещания высоких зарплат и дешевых коммунальных услуг. Также кончились деньги на выплату задолженности.

К тому же ежедневно появляется все больше ограничений и надзирателей в погонах.

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— Вслед за ФСБ, оккупационными прокуратурой и судом на временно оккупированных территориях Запорожья зарегистрировали управление росгвардии. Руководить новой структурой прислали СОБРовца из Москвы, который засветился в разборках “воров в законе”. Оккупированный Юг теперь не только самая большая тюрьма в Европе, но и место ссылки всякого отребья с болот, — рассказал Иван Федоров.

Ранее мэр Мелитополя заявил, что жителей оккупированного города начали вербовать в бригады боевиков Вагнера, чтобы отправить для штурма Бахмута. По словам Федорова, никто не соглашается.

Кроме того, захватчики под видом так называемых плановых осмотров жилого фонда хотят отбирать квартиры у гражданского населения Мелитополя.