Март, 23 в 19:09

В Киеве еще 16 улиц лишились старых названий, которые имели связь с советским прошлым или с Россией.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко на своих страницах в соцсетях.

— Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Киевсовет на сегодняшнем заседании переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, — написал он.

В частности, речь идет о переименовании следующих улиц:

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улица Льва Толстого стала улицей Гетмана Павла Скоропадского;

площадь Льва Толстого стала площадью Украинских Героев;

бульвар Перова стал проспектом Воскресенский;

проспект Освободителей стал проспектом Георгия Нарбута;

проспект Юрия Гагарина стал проспектом Леонида Каденюка;

улица Марины Цветаевой стала улицей Александры Экстер;

улица Суздальская получила название улица Олексы Гирныка.

В общем, сообщил Кличко, в столице уже переименовали 288 городских объектов.

Напомним, в декабре 2022 года депутаты Киевского городского совета переименовали еще 32 улицы, переулки и бульвары. Тогда было переименовано, в частности, название бульвара Дружбы Народов в Печерском районе столицы, который пролегает до моста Патона.