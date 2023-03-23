Уже без площі Льва Толстого: у Києві перейменували ще 16 вулиць
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У Києві ще 16 вулиць позбулись старих назв, які мали зв’язок з радянським минулим чи з Росією.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїх сторінках у соцмережах.
– Процес дерусифікації в Києві триває. Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, – написав він.
Зокрема, йдеться про перейменування таких вулиць:
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- вулиця Льва Толстого стала вулицею Гетьмана Павла Скоропадського;
- площа Льва Толстого стала площею Українських Героїв;
- бульвар Перова став проспектом Воскресенський;
- проспект Визволителів став проспектом Георгія Нарбута;
- проспект Юрія Гагаріна став проспектом Леоніда Каденюка;
- вулиця Марини Цвєтаєвої стала вулицею Олександри Екстер;
- вулиця Суздальська отримала назву вулиця Олекси Гірника.
Загалом, повідомив Кличко, у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.
Нагадаємо, у грудні 2022 року депутати Київської міської ради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари. Тоді було перейменовано, зокрема, назву бульвара Дружби Народів у Печерському районі столиці, який пролягає до моста Патона.