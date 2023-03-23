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Факти / Україна

Уже без площі Льва Толстого: у Києві перейменували ще 16 вулиць

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Уже без площі Льва Толстого: у Києві перейменували ще 16 вулиць
Фото: Depositphotos

У Києві ще 16 вулиць позбулись старих назв, які мали зв’язок з радянським минулим чи з Росією.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїх сторінках у соцмережах.

– Процес дерусифікації в Києві триває. Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, – написав він.

Зокрема, йдеться про перейменування таких вулиць:

Зараз дивляться
  • вулиця Льва Толстого стала вулицею Гетьмана Павла Скоропадського;
  • площа Льва Толстого стала площею Українських Героїв;
  • бульвар Перова став проспектом Воскресенський;
  • проспект Визволителів став проспектом Георгія Нарбута;
  • проспект Юрія Гагаріна став проспектом Леоніда Каденюка;
  • вулиця Марини Цвєтаєвої стала вулицею Олександри Екстер;
  • вулиця Суздальська отримала назву вулиця Олекси Гірника.

Загалом, повідомив Кличко, у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року депутати Київської міської ради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари. Тоді було перейменовано, зокрема, назву бульвара Дружби Народів у Печерському районі столиці, який пролягає до моста Патона.

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