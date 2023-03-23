Березень, 23 в 19:09

У Києві ще 16 вулиць позбулись старих назв, які мали зв’язок з радянським минулим чи з Росією.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїх сторінках у соцмережах.

– Процес дерусифікації в Києві триває. Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, – написав він.

Зокрема, йдеться про перейменування таких вулиць:

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вулиця Льва Толстого стала вулицею Гетьмана Павла Скоропадського;

площа Льва Толстого стала площею Українських Героїв;

бульвар Перова став проспектом Воскресенський;

проспект Визволителів став проспектом Георгія Нарбута;

проспект Юрія Гагаріна став проспектом Леоніда Каденюка;

вулиця Марини Цвєтаєвої стала вулицею Олександри Екстер;

вулиця Суздальська отримала назву вулиця Олекси Гірника.

Загалом, повідомив Кличко, у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року депутати Київської міської ради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари. Тоді було перейменовано, зокрема, назву бульвара Дружби Народів у Печерському районі столиці, який пролягає до моста Патона.