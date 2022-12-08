Декабрь, 08 в 16:45

В четверг, 8 декабря, депутаты Киевского городского совета переименовали еще 32 улицы, переулки и бульвары. Речь идет о дерусификации названий, связанных со страной-агрессором Россией и советским прошлым.

Об этом по итогам заседания сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Депутаты, в частности, переименовали бульвар Дружбы Народов в Печерском районе столицы, пролегающий к мосту Патона.

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Бульвар получил новое название в честь политического и общественного деятеля начала ХХ века, сторонника создания независимой Украины, основателя украинской армии Николая Михновского.

– Процесс дерусификации в столице продолжается. И это важно, особенно во время варварской войны, которой РФ пытается уничтожить Украину, заморозить украинцев зимой. Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, — отметил Кличко.

Мэр уточнил, что в Киеве уже переименовали 237 городских объектов. Например, в начале сентября улица Московская в центре города была переименована в улицу Князей Острожских.

Помимо бульвара Дружбы Народов, сегодня депутаты также переименовали:

улицу Холмогорскую – в улицу Владимира Самойленко (Голосеевский район);

переулок Василия Жуковского – в переулок Леопольда Ященко (Голосеевский район);

улицу Маршала Говорова – в улицу Генерала Момота (Голосеевский район);

переулок Энгельса – в переулок Богдана-Игоря Антоныча (Дарницкий район);

переулок Тургенева – в переулок Александра Барвинского (Дарницкий район);

улицу Энгельса – в улицу Афанасия Сластиона (Дарницкий район);

улицу Кутузова – в улицу Ивана Кожедуба (Деснянский район);

улицу Суворова – в улицу Сергея Котенко (Деснянский район);

улицу Академика Курчатова – в улицу Ореста Левицкого (Деснянский район);

улицу Николая Раевского – в улицу Павла Загребельного (Печерский район);

переулок Одоевского – в переулок Александра Воинова (Подольский район);

улицу Достоевского – в улицу Энди Уорхол (Подольский район);

улицу Орскую – в улицу Василия Мовы (Подольский район);

улицу Пришвина – в улицу Ивана Труша (Святошинский район);

улицу Михаила Светлова – в улицу Александра Дорошкевича (Святошинский район);

улицу Василия Алексухина – в улицу Степана Чобану (Святошинский район);

улицу Генерала Авдеенко – в улицу Геннадия Матуляка (Святошинский район);

улицу Генерала Потапова – в улицу Василия Доманицкого (Святошинский район);

улицу Яснополянскую – а улицу Клима Чурюмова (Святошинский район);

улицу Семьи Сосниных – в улицу Ивана Дзюбы (Святошинский район);

улицу Ульяны Громовой – в улицу Екатерины Ступницкой (Соломенский район);

улицу Юлиуса Фучика – в улицу Карела Чапека (Соломенский район);

улицу Зои Космодемьянской – в улицу Софии Галечко (Соломенский район);

улицу Металлистов – в улицу Михаила Брайчевского (Соломенский район);

улицу Качалова – в улицу Владимира Качалы (Соломенский район);

улицу Тешебаева – в улицу Александра Бринжалы (Шевченковский район);

улицу Толбухина – в улицу Василия Данилевича (Шевченковский район);

переулок Крыловского – в переулок Архитектора Ивана Зарудного (Шевченковский район);

переулок Толбухина – в переулок Михаила Ялового (Шевченковский район);

улицу Академика Грекова – в улицу Семьи Глаголевых (Шевченковский район);

улицу Кирпоноса – в улицу Всеволода Петрива (Шевченковский район).

То есть, переименованы три улицы в Голосеевском районе, три в Дарницком районе, три в Деснянском районе, две в Печерском, три в Подольском, семь в Святошинском, пять в Соломенском и шесть в Шевченковском районе столицы.

Как известно, в мае Киевсовет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы в арку Свободы украинского народа.

В конце августа было переименовано 95 улиц, переулков и площадей. А в начале сентября в столице появилась улица имени погибшего активиста и воина Романа Ратушного.

В конце октября Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей. Тогда появились площадь Чернобаевская и переулок Скрябина.

10 ноября Киевсовет переименовал одну из улиц в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк.