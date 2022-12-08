В Киеве переименовали бульвар Дружбы Народов и еще более 30 улиц – список
В четверг, 8 декабря, депутаты Киевского городского совета переименовали еще 32 улицы, переулки и бульвары. Речь идет о дерусификации названий, связанных со страной-агрессором Россией и советским прошлым.
Об этом по итогам заседания сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Депутаты, в частности, переименовали бульвар Дружбы Народов в Печерском районе столицы, пролегающий к мосту Патона.
Бульвар получил новое название в честь политического и общественного деятеля начала ХХ века, сторонника создания независимой Украины, основателя украинской армии Николая Михновского.
– Процесс дерусификации в столице продолжается. И это важно, особенно во время варварской войны, которой РФ пытается уничтожить Украину, заморозить украинцев зимой. Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, — отметил Кличко.
Мэр уточнил, что в Киеве уже переименовали 237 городских объектов. Например, в начале сентября улица Московская в центре города была переименована в улицу Князей Острожских.
Помимо бульвара Дружбы Народов, сегодня депутаты также переименовали:
- улицу Холмогорскую – в улицу Владимира Самойленко (Голосеевский район);
- переулок Василия Жуковского – в переулок Леопольда Ященко (Голосеевский район);
- улицу Маршала Говорова – в улицу Генерала Момота (Голосеевский район);
- переулок Энгельса – в переулок Богдана-Игоря Антоныча (Дарницкий район);
- переулок Тургенева – в переулок Александра Барвинского (Дарницкий район);
- улицу Энгельса – в улицу Афанасия Сластиона (Дарницкий район);
- улицу Кутузова – в улицу Ивана Кожедуба (Деснянский район);
- улицу Суворова – в улицу Сергея Котенко (Деснянский район);
- улицу Академика Курчатова – в улицу Ореста Левицкого (Деснянский район);
- улицу Николая Раевского – в улицу Павла Загребельного (Печерский район);
- переулок Одоевского – в переулок Александра Воинова (Подольский район);
- улицу Достоевского – в улицу Энди Уорхол (Подольский район);
- улицу Орскую – в улицу Василия Мовы (Подольский район);
- улицу Пришвина – в улицу Ивана Труша (Святошинский район);
- улицу Михаила Светлова – в улицу Александра Дорошкевича (Святошинский район);
- улицу Василия Алексухина – в улицу Степана Чобану (Святошинский район);
- улицу Генерала Авдеенко – в улицу Геннадия Матуляка (Святошинский район);
- улицу Генерала Потапова – в улицу Василия Доманицкого (Святошинский район);
- улицу Яснополянскую – а улицу Клима Чурюмова (Святошинский район);
- улицу Семьи Сосниных – в улицу Ивана Дзюбы (Святошинский район);
- улицу Ульяны Громовой – в улицу Екатерины Ступницкой (Соломенский район);
- улицу Юлиуса Фучика – в улицу Карела Чапека (Соломенский район);
- улицу Зои Космодемьянской – в улицу Софии Галечко (Соломенский район);
- улицу Металлистов – в улицу Михаила Брайчевского (Соломенский район);
- улицу Качалова – в улицу Владимира Качалы (Соломенский район);
- улицу Тешебаева – в улицу Александра Бринжалы (Шевченковский район);
- улицу Толбухина – в улицу Василия Данилевича (Шевченковский район);
- переулок Крыловского – в переулок Архитектора Ивана Зарудного (Шевченковский район);
- переулок Толбухина – в переулок Михаила Ялового (Шевченковский район);
- улицу Академика Грекова – в улицу Семьи Глаголевых (Шевченковский район);
- улицу Кирпоноса – в улицу Всеволода Петрива (Шевченковский район).
То есть, переименованы три улицы в Голосеевском районе, три в Дарницком районе, три в Деснянском районе, две в Печерском, три в Подольском, семь в Святошинском, пять в Соломенском и шесть в Шевченковском районе столицы.
Как известно, в мае Киевсовет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы в арку Свободы украинского народа.
В конце августа было переименовано 95 улиц, переулков и площадей. А в начале сентября в столице появилась улица имени погибшего активиста и воина Романа Ратушного.
В конце октября Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей. Тогда появились площадь Чернобаевская и переулок Скрябина.
10 ноября Киевсовет переименовал одну из улиц в честь погибшей активистки Екатерины Гандзюк.