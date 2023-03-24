Боевиков Вагнера не останется: сколько РФ ежедневно теряет оккупантов в боях за Бахмут и Авдеевку
Российские войска продолжают обстрелы Донецкой области, нанеся более 200 ударов только по Бахмуту за последние 24 часа, но при этом оккупанты теряют сотни человек в день на всей линии фронта.
Об этом в разговоре с CNN рассказал Сергей Череватый, пресс-офицер Восточной группировки Вооруженных сил Украины.
По его словам, Бахмут остается “центром основного наступления противника”.
Череватый сказал, что сейчас трудно сказать, ослабевает ли интенсивность российских атак вокруг Бахмута из-за таких факторов, как погода, ротация подразделений или резервы, выдвигаемые русскими.
Однако, по его словам, тактика российских войск осталась прежней: небольшие тактические группы “пытаются ослабить нашу оборону”. Он сказал, что солдаты из частной военной кампании Вагнера находятся рядом с Бахмутом, а российские войска при необходимости подкрепляют их.
— Мы их выбиваем. На самом деле, через некоторое время боевиков Вагнера не останется, если они будут продолжать в том же духе, — сказал Череватый.
Череватый провел различие между битвой за Бахмут и боями в других местах. Он сказал, что на севере Вагнера меньше видно в районе Лимана и Купянска, где регулярные российские войска при поддержке боевиков из “ЛНР” совершили более 400 атак за последние сутки.
— Главная задача сейчас — выстоять, истощить силы противника, пока подразделения проходят подготовку как в Украине, так и за рубежом, оснащаются новыми средствами обороны, координируются, — сказал Череватый.
В городе Авдеевка Донецкой области и его окрестностях продолжаются интенсивные российские обстрелы и авиаудары по украинской обороне.
— Все время, пока мы были в городе, раздавались взрывы. Мы не видели ни одного здания, которое не было бы повреждено. К сожалению, в Авдеевке все еще есть мирные жители. Люди живут в подвалах, — сказал военный пресс-секретарь Алексей Дмитрашкивский.
Он добавил, что многие мирные жители не хотят уезжать, особенно пожилые люди, а электричества в городе нет с мая прошлого года.
Дмитрашкивский сообщил, что россияне пытаются обойти город, “и эти атаки постоянно сопровождаются обстрелами”.
— Вчера противнику удалось совершить 26 атак, понеся довольно значительные потери. Более 100 человек были убиты и более 240 ранены. В течение дня они атакуют с помощью авиации, артиллерии и живой силы. Они несут большие потери в живой силе и технике, — заявил он.
Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал Александр Сырский заявил, что Россия не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери в живой силе и технике.