Березень, 24 в 0:00

Російські війська продовжують обстріли Донецької області, завдавши понад 200 ударів тільки по Бахмуту за останні 24 години, та водночас окупанти втрачають сотні людей на день на всій лінії фронту.

Про це в розмові з CNN розповів Сергій Череватий, пресофіцер Східного угруповання Збройних сил України.

За його словами, Бахмут залишається “центром основного наступу противника”.

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Череватий зауважив, що зараз важко сказати, чи слабшає інтенсивність російських атак навколо Бахмута через такі фактори, як погода, ротація підрозділів або резерви, що висувають росіяни.

Однак, за його словами, тактика російських військ залишилася колишньою: невеликі тактичні групи “намагаються послабити нашу оборону”. Він сказав, що солдати з приватної військової кампанії Вагнера перебувають поруч із Бахмутом, а російські війська за необхідності підкріплюють їх.

– Ми їх вибиваємо. Насправді, за деякий час бойовиків Вагнера не залишиться, якщо вони будуть продовжувати в тому ж дусі, – сказав Череватий.

Череватий відзначив різницю між битвою за Бахмут і боями в інших місцях. Він сказав, що на півночі Вагнера менше помітно в районі Лиману і Куп’янська, де регулярні російські війська за підтримки бойовиків із “ЛНР” здійснили понад 400 атак за останню добу.

– Головне завдання зараз – вистояти, виснажити сили противника, поки підрозділи проходять підготовку як в Україні, так і за кордоном, оснащуються новими засобами оборони, координуються, – сказав Череватий.

У місті Авдіївка Донецької області та його околицях тривають інтенсивні російські обстріли й авіаудари по українській обороні.

– Весь час, поки ми були в місті, лунали вибухи. Ми не бачили жодної будівлі, яка не була б пошкоджена. На жаль, в Авдіївці все ще є мирні жителі. Люди живуть у підвалах, – сказав військовий прес-секретар Олексій Дмитрашківський.

Він додав, що багато мирних жителів не хочуть їхати, особливо літні люди, а електрики в місті немає з травня минулого року.

Дмитрашківський повідомив, що росіяни намагаються обійти місто, “і ці атаки постійно супроводжуються обстрілами”.

– Учора противнику вдалося здійснити 26 атак, зазнавши досить значних втрат. Понад 100 людей було вбито і понад 240 поранено. Протягом дня вони атакують за допомогою авіації, артилерії та живої сили. Росіяни зазнають великих втрат у живій силі та техніці, – заявив він.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Сирський заявив, що Росія не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, попри втрати в живій силі та техніці.