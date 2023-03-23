Под Бахмутом РФ теряет значительные силы и выдыхается, скоро мы этим воспользуемся — Сырский
Россия не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери в живой силе и технике.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
По его словам, основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК Вагнера.
— Не жалея ничего они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском, — написал Сырский.
Командующий Сухопутных войск добавил, что под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника наши воины на фронте демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость. Он отметил подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают Украину на востоке.
Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что ВСУ начали локальную контратаку к западу от Бахмута Донецкой области.
Источник: Александр Сырский