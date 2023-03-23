Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Под Бахмутом РФ теряет значительные силы и выдыхается, скоро мы этим воспользуемся — Сырский

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Россия не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери в живой силе и технике.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

По его словам, основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК Вагнера.

Сейчас смотрят

— Не жалея ничего они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском, — написал Сырский.

Командующий Сухопутных войск добавил, что под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника наши воины на фронте демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость. Он отметил подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают Украину на востоке.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что ВСУ начали локальную контратаку к западу от Бахмута Донецкой области.

Читайте
РФ перебросила в Мелитополь срочников из Южной Осетии – Генштаб ВСУ

Источник: Александр Сырский

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка