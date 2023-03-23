Под Бахмутом РФ теряет значительные силы и выдыхается, скоро мы этим воспользуемся — Сырский

Март, 23 в 8:59

Россия не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери в живой силе и технике.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

По его словам, основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК Вагнера.

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— Не жалея ничего они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском, — написал Сырский.

Командующий Сухопутных войск добавил, что под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника наши воины на фронте демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость. Он отметил подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают Украину на востоке.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что ВСУ начали локальную контратаку к западу от Бахмута Донецкой области.

Источник: Александр Сырский